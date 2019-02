Presos com maconha e acusados de tráfico são liberados

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Eduardo Cordeiro Aguiar da Silva e Geovani Sousa da Conceição, entraram em contato com a redação do Jornal Folha do Progresso para retratar a divulgação informada pela Policia Militar, não somos traficantes, relataram.

Após serem presos e autuados pela Polícia Militar como traficantes, foram entregues para DEPOL e ouvidos em depoimento pelo Delegado Daniel M. M. Pereira que é responsável pelo caso. O Delegado entendeu que os dois são usuários que no momento da prisão somente um deles foi preso com á pose da droga, posteriormente foi lavrado termo circunstancial como usuários e foram liberados.

(Foto:Reprodução whatsApp)- A guarnição motorizada (motocicleta) composta pelos Soldados Alves ,Ruan e Bentes abortaram e prenderam no ultimo sábado (09), dois suspeitos acusados de trafico de droga , com eles, foi encontrado uma quantia de 70 gramas de análoga a maconha e a importância de R$ , 167 (cento e sessenta e sete reais) em dinheiro .

You May Also Like