Presos fazem motim em presídio de Altamira

Susipe registra tentativa de fuga na manhã desta terça

(Foto: Divulgação/Arquivo) -Detentos realizam um motim na penitenciária de Altamira, sudoeste paraense, desde o início da manhã desta terça-feira (18). A ação começou após uma tentativa de fuga no local. A Susipe (Superintendência do Sistema Penitenciário) acompanha a situação no local.

Após a tentativa de fuga realizada por volta das 4h20, detentos atearam fogo em objetos na carceragem do regime semiaberto. O fogo já foi controlado, mas os detentos continuam no motim. A Polícia Militar está no local para negociar com os presos.

Por: Portal ORM 18 de Setembro de 2018 às 09:00 Atualizado em 18 de Setembro de 2018 às 09:37

