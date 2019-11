Presos fizeram churrasco ao som de funk em penitenciária e filmaram a festa com celular no Mato Grosso

Apreensão de celulares — Foto: Sesp-MT/Assessoria

Agentes acham celulares, som e churrasqueira em cela após presos filmarem festa dentro de cadeia em MT

Presos fizeram churrasco ao som de funk em penitenciária e filmaram a festa com celular.

Uma operação dentro do Centro de Ressocialização de Cuiabá (CRC) apreendeu 37 carregadores, 45 celulares, droga, 102 chips, caixas de som e uma churrasqueira elétrica. A revista foi iniciada às 23h30 de quarta-feira (30) no corredor A, alas B e D, por agentes penitenciários do Serviço de Operações Penitenciárias Especializadas (SOE).

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (Sesp), a operação ocorreu depois que presos gravaram vídeos deles em um churrasco, com música, na unidade prisional.

Os objetos foram apreendidos na cela do preso que apareceu em imagens fazendo churrasco e ouvindo funk dentro da unidade.

Presos ouvem música, fazem churrasco e faz vídeos usando o celular

As imagens da festa foram feitas no celular apreendido do reeducando, que informou que as mesmas ocorreram há meses.

Além dele, outros dois presos vão responder procedimento administrativo disciplinar. Todos aparecem nas fotografias tiradas no interior da unidade penal.

De acordo com a Sesp, mesmo que as imagens das fotografias e vídeos não sejam atuais, o caso será devidamente apurado e os mesmos responderão pela infração cometida.

Os agentes chegaram até os produtos após inúmeras denúncias anônimas de que eles faziam uso de celulares na cela.

A revista durou até às 03h de quinta-feira (31). Os celulares apreendidos foram encaminhados para análise.

