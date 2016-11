Presos ganham liberdade, mas são executados a 200 metros da cadeia de Peixoto de Azevedo

A Polícia Militar (PM), foi acionada. Confirmou as duas mortes. Fez o isolamento do local de crime, para que a Polícia Civil pudesse fazer a liberação dos dois corpos. Um inquérito foi aberto, mas até o momento a Polícia ainda não tem pistas dos assassinos. Por Trindade/Redação 24 Horas News

A Polícia ainda desconhece os motivos do crime, mas não descarta um “acerto de contas”, uma “queima de arquivo” ou até mesmo uma vingança. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML), ainda sem suas identificações completas e oficiais, pois as duas vítimas não estavam portando documentos, apenas seus respectivos alvarás de soltura.

You May Also Like