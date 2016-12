Presos integrantes de quadrilha de roubo de caminhões.

Foto: Divulgação (Polícia Civil) – Dois homens foram presos pela Polícia Civil durante a operação ‘Castelo de Areia’, deflagrada para investigar uma série de roubos de caminhões e tratores na região nordeste do Pará. Diogo Leão Celia e Thiago Willian da Silva Freitas são acusados de acusar uma quadrilha acusada em roubos, desmanche, adulteração e receptação de máquinas agrícolas e veículos.

O bando agia em cidades do Pará como Tomé-Açu, Santa Maria do Pará, Vigia de Nazaré e São Francisco do Pará. Digo foi preso na última quinta-feira (15), em Benevides, região metropolitana de Belém. Thiago foi preso no último sábado (17), em Belém. A polícia recuperou com a dupla veículos roubados.

