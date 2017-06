Presos são transferidos para Presídio de Itaituba

Da Redação Jornal Folha do Progresso com informações da Polícia Civil

As ordens judiciais foram expedidas pela Comarca de Novo Progresso por solicitação do delegado “Francimar Oliveira” , titular da Unidade Integrada de Castelo dos Sonhos.

A operação “Boiadeiro” foi coordenada pela Superintendência da Polícia Civil na região do Tapajós, a ação policial é resultante de investigações sobre o latrocínio – roubo seguido de morte – ocorrido no dia 2 de junho, quando foi vítima o motorista de caminhão boiadeiro, Rafael Miranda , na localidade de Castelo dos Sonhos. Os presos transferidos para o presido de Itaituba são; “Nilson Figueiredo da Silva”,”Marcio Antonio Sartor” “Negão da D Gold” e “Tailan Soldera”.

You May Also Like