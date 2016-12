Presos suspeitos de terem estuprado e matado jovem

Indio e Pirata, o primeiro confessa, o segundo nega (Foto: Reprodução) – As polícias Civil e Militar, prenderam na manhã desta sexta-feira (16) Ernandes da Costa Marinho, de 26 anos, conhecido como “Pirata”, e o sobrinho dele, Rafael Costa marinho, conhecido como “Índio”, de 23 anos. Os dois são acusados de estuprar e assassinar a facadas, Thaís Ferreira do Nascimento, de 24 anos, que depois de morta, foi jogada dentro de um poço que fica no quintal de uma residência, na Rua São Geraldo em Itupiranga, no sudeste paraense.

Na mesma ação, os policias apreenderam um adolescente de 14 anos, também acusado de participar do crime cruel. Ouvido pela a delegada Alice Lang, Rafael Costa confessou ter estuprado e depois segurado a vítima, para que Ernandes esfaqueasse a mulher com a ajuda do adolescente.

Ainda segundo Rafael, depois de terem assassinado Thaís, o grupo resolveu jogar o corpo da vítima dentro de um poço.

Ernandes negou participação no crime, enquanto que Rafael Costa confessou tudo durante o primeiro depoimento à delegada. Segundo Paulo Lisboa, os dois vão permanecer presos à disposição da justiça. Ninguém da família foi encontrado, para falar sobre o assunto.

ENTENDA O CASO:

Segundo as suspeitas da Polícia Militar, o crime aconteceu logo após uma discussão dentro de uma residência, onde todos consumiam bebida alcoólica. As ciscunstâncias ainda estão sob investigação, mas tudo leva a crer que a jovem se negou a ter relações com os indivíduos e acabou sendo estuprada.

(DOL)

