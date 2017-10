A Polícia Civil de São Paulo anunciou a prisão de dois homens que teriam envolvimento na morte de duas meninas encontradas mortas no compartimento de carga de uma picape no último dia 12, na favela Jardim Lapena, em São Miguel Paulista, zona leste de São Paulo. Um deles teria confessado o crime.

Notícias ao Minuto Folhapress -Presos suspeitos pela morte de meninas de 3 anos; sepultamento foi hoje: Às 11h50, quando souberam das prisões, a tristeza que tomava conta do local deu lugar a uma comemoração © Reprodução Às 11h50, quando souberam das prisões, a tristeza que tomava conta do local deu lugar a uma comemoração

You May Also Like