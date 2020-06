“Pretos no Enem”: voluntários pagam a inscrição do Enem de candidatos negros

Até ontem, 08, o grupo contabilizou mais de 20 mil voluntários

Uma iniciativa do bem vem acontecendo em meio a protestos antirracistas em vários países nos últimos dias: um movimento brasileiro e voluntário, Pretos no Enem, reúne pessoas que se disponibilizam a pagar a taxa de inscrição de pessoas negras no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020.

Um grupo é responsável por unir a vontade das madrinhas e padrinhos – como é chamado quem se disponibiliza a pagar um ou mais boletos – aos estudantes que por algum motivo não conseguiram a isenção da taxa de inscrição.

No perfil do Instagram do projeto, além de explicar como todo o movimento funciona, há relatos de quem conseguiu ter a inscrição paga, como o da Maria, de 56 anos, que pretende através do Enem terminar a faculdade de Serviço Social. “Sou negra, professora aposentada por invalidez. Tentei a isenção e por algum motivo, não consegui. Vocês podem me ajudar a realizar esse sonho de voltar para a faculdade e terminar o Serviço Social que não pude terminar há 25 anos atrás, mas sonho todos os dias com esse momento mágico”, comemora.

O grupo Pretos no Enem atesta, de forma criteriosa, a veracidade dos boletos antes de encaminhar, por e-mail, às pessoas que se voluntariaram. “Não há transferência de dinheiro, taxa ou qualquer movimentação financeira. O que existe é a emissão do boleto de inscrição do Enem que checamos a autenticidade”, reforça o advogado Luan Alencar, um dos responsáveis pela iniciativa.

Tudo começou após a publicitária e podcaster Lyara Vidal, de 24 anos, publicar em seu Twitter que pagaria a inscrição de dois candidatos ao ver a notícia de que mais de 300 mil inscritos não haviam efetuado o pagamento de RS 85 até a data limite, agora prorrogada para até amanhã, dia 10.

A atitude de Lyara inspirou o advogado Luan Alencar e mais 60 voluntários que cuidam de todas as etapas do Pretos no Enem. Até a manhã de ontem (8), mais de 20 mil voluntários já tinham se disponibilizado a pagar as inscrições. “O único critério é a confiança mútua. Se você se identifica como uma pessoa negra e não conseguiu pagar sua inscrição do Enem, basta entrar em contato com a gente e o pagamento será feito de acordo com a quantidade de voluntários que forem chegando”, explica Luan.

Como se tornar um padrinho ou madrinha do Pretos no Enem?

O grupo explica que é bastante simples. Basta preencher um formulário, clicando aqui, informando a quantidade de boletos que pretende pagar e outros dados. Feito isso, a equipe fará a ponte entre um candidato do Enem, enviando o boleto por e-mail depois de verificar a autenticidade do documento. Após efetuar o pagamento, o voluntário precisa enviar o comprovante para o Pretos no Enem.

Como ter um boleto pago?

Os inscritos no Enem que querem ajuda para o pagamento da inscrição basta apenas enviar uma mensagem no perfil do Instagram do Pretos no Enem clicando aqui. Após o envio do boleto, o grupo fará o contato com um padrinho ou madrinha. Com o boleto pago, o contato com o inscrito será retomado para o envio do comprovante.

