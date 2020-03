Prevenção ao trabalho escravo é tema de capacitação realizada com profissionais no oeste do Pará

Prevenção do trabalho escravo é tema de capacitação realizada no oeste do Pará — Foto: Ascom MPPA/Divulgação

A ação para o enfrentamento é inédita na região com profissionais de educação e assistência social.

A formação de profissionais da área da educação e assistência social do oeste do Pará, para a prevenção do trabalho escravo, foi o objetivo da capacitação realizada nos dias 11 e 12 de março na sala multiuso da Promotoria de Santarém. O evento faz parte do projeto “Escravo, nem pensar!”, iniciativa da ONG Repórter Brasil, e que no Pará tem apoio do Ministério Público do Trabalho.

Em Santarém, a formação contou com a participação de cerca de 50 profissionais, teve apoio da 8ª Promotoria de Justiça da Saúde e Educação. O projeto está sendo implementado em escolas de municípios da região do oeste do Pará.

Em outubro de 2019 foi realizado em Santarém o primeiro encontro formativo, com objetivo de disseminar informações nas escolas municipais da região. O Pará é campeão nos índices de trabalho escravo, registrados principalmente nas regiões sul e sudeste do estado. A ação para o enfrentamento é inédita no oeste do Pará.

Participaram do evento gestores de escolas e técnicos das secretarias de Educação e de Assistência Social de Santarém, Alenquer e Itaituba, que serão os multiplicadores dos conteúdos apresentados.

Por G1 Santarém

