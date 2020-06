Prevenção e humanização tomam contam da Festa Junina do Hospital Regional do Sudeste do Pará

O Hospital Regional do Sudeste do Pará Dr. Geraldo Veloso (HRSP), gerenciado pela Pró-Saúde em Marabá (PA), promoveu nesta quinta-feira, 25/6, o Arraial Junino “Xô Corona”, para estimular a prevenção contra a Covid-19 entre usuários e colaboradores da unidade.

A ação educativa organizada pela Comissão de Humanização e Pastoral da Saúde do HRSP, levou otimismo, alegria e esperança para as unidades de internação da instituição, referência no tratamento de casos graves da pandemia na região.

Seguindo todas as recomendações do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH), o evento contou com atividades lúdicas, que incentivou a importância do distanciamento social, higienização das mãos, uso correto das máscaras, além de tirar duvidas sobre os principais sintomas da doença e trazer um momento de descontração.

Devido a pandemia algumas tradicionais brincadeiras juninas, como a “Barraca do Beijo” tiveram que se adaptadas. Para evitar o contágio foram produzidos adesivos higienizados em formato de “beijos”, que foram distribuídos aos pacientes e aos profissionais da saúde como gesto de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido.

Outro destaque da ação foi o correio elegante, que por meio de cartões higienizados, levaram mensagens de fé, solidariedade e compaixão aos pacientes internados com o novo coronavírus.

Para Flavia Fernandes, analista de humanização do HRSP, o arraial neste ano no hospital teve que ser reinventado para seguir todas as orientações de higienização, o que não impediu que o espírito junino fosse disseminado, levando solidariedade para todos.

“Mesmo com todas as regras de higienização que tivemos que seguir, todos os colaboradores e usuários gostaram de nossas ações, que tem como principal objetivo trazer um pouco de alegria para um momento tão complicado que estamos vivendo. Foi uma festa diferente mais sem perder a animação”, explicou.

Leitos para Covid-19 no HRSP

O Hospital Regional do Sudeste do Pará é uma unidade do Governo do Estado, gerenciado pela Pró-Saúde. O HRSP presta atendimento 100% gratuito e é referência no tratamento de casos graves da Covid-19. A unidade conta com 115 leitos, dos quais 32 são exclusivos para atendimento aos casos da doença, que estão divididos em 10 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Adulto, 4 leitos de UTI Pediátrica e 18 leitos de Enfermaria. Até a manhã desta quinta-feira (25/6), o HRSP já alcançou a marca de 46 pacientes recuperados, após internação relacionada ao novo Coronavírus.

Sobre a Pró-Saúde

A Pró-Saúde é uma entidade filantrópica que realiza a gestão de serviços de saúde e administração hospitalar há mais de 50 anos. Seu trabalho de inteligência visa a promoção da qualidade, humanização e sustentabilidade. Com 16 mil colaboradores e mais de 1 milhão de pacientes atendidos por mês, é uma das maiores do mercado em que atua no Brasil.

Atualmente realiza a gestão de unidades de saúde presentes em 24 cidades de 12 Estados brasileiros — a maioria no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde). Atua amparada por seus princípios organizacionais, governança corporativa, política de integridade e valores cristãos.

A criação da Pró-Saúde fez parte de um movimento que estava à frente de seu tempo: a profissionalização da ação beneficente na saúde, um passo necessário para a melhoria da qualidade do atendimento aos pacientes que não podiam pagar pelo serviço.

O padre Niversindo Antônio Cherubin, defensor da gestão profissional da saúde e também pioneiro na criação de cursos de Administração Hospitalar no País, foi o primeiro presidente da instituição.

