Previsão indica chuvas acima do normal em várias regiões do Pará

Só deve começar a parar de chover a partir do início do mês de maio

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgaram a previsão climática para o mês de abril. As condições pluviométricas estão favoráveis à ocorrência de chuvas acima do normal em grande parte do Estado, sendo as regiões do Marajó, Nordeste, Calha Norte, parte do Tapajós e Região Metropolitana de Belém (RMB), aquelas com tendência a evidenciar precipitação acima do normal, com volumes de chuva em torno de 300 a 500 mm/mês. Já para o restante do Estado, aguarda-se chuvas dentro da normalidade, com volumes em torno de 150 a 300 mm/mês.

Alerta

Em abril, a situação de atenção deve continuar para os municípios que estão sofrendo com as cheias no estado do Pará, como Marabá e Parauapebas. Em Santarém, há tendência de situação semelhante relacionada às cheias, com cota de alerta prevista para ocorrer entre a segunda quinzena de abril e o início do mês de maio.

Previsão

Para maio, as chuvas já começam a diminuir nas variáveis de intensidade e volume. A previsão é a que apenas as regiões do Marajó e a parte norte das regiões do Xingu e Tapajós tenham categorias de chuva acima do normal. Em junho, espera-se a diminuição drástica das chuvas, principalmente na porção sul do Estado, com categorias de normal e abaixo de normal. Já a porção norte ainda terá condições de ocorrência de chuva superior à normalidade – acima de 200 mm/mês.

Os prognósticos climáticos foram feitos em consenso, a partir da reunião mensal da Rede Estadual de Previsão Climática e Hidrometeorológica do Pará, para o próximo trimestre (abril, maio e junho). Eles demonstram o deslocamento da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) do hemisfério sul em direção ao norte, provocando a drástica diminuição dos volumes de chuva, especialmente, no sul do Pará.

Por: Agência Pará

