PRF acha 180 quilos de pasta base de cocaína na BR 316, em Santa Maria

Entre 1 de janeiro e 27 de outubro 2019, a maconha segue liderando o ranking das drogas mais apreendidas pelos PRFs no Pará. No total, foram 854 quilos de maconha retiradas de circulação, seguida da cocaína (345 quilos) e do Skunk (25 quilos).

A droga apreendida, juntamente com o dinheiro e os conduzidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Santa Maria do Pará, para os trâmites legais pelo crime de tráfico de drogas.

Quando perguntados sobre a propriedade das drogas, ambos disseram que não sabiam explicar como foram parar ali. Além da droga foram encontrados R$ 1.735 com um dos condutores e R$ 2.048 com o outro.

