PRF apreende 11 kg de Skunk em ônibus na BR-163, em Santarém

Uma mulher foi presa em flagrante. O entorpecente estava divido em tabletes e armazenado em malas. A substância ia para Belém.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 10 pacotes de droga que estavam armazenados em malas em um ônibus. A apreensão aconteceu no fim da tarde de sábado (12) em um trecho da Rodovia Federal BR-163, em Santarém, oeste do Pará. De acordo com a PRF, a droga pesa aproximadamente 11 kg e é análoga a maconha, possivelmente do tipo “Skunk”.

Ainda segundo a PRF, uma mulher foi presa e confessou ser dona das malas o que se confirmou com a identificação nos bilhetes de passagens e bagagens. Em depoimento à polícia, ela disse que foi contratada por uma pessoa desconhecida para transportar a droga, tendo recebido o entorpecente através de um mototaxista em Santarém. A droga seria transportada até Belém, onde seria repassada a uma outra pessoa também desconhecida, sendo que ganhariam pelo transporte R$ 5 mil.

A prisão foi em flagrante e a mulher foi levada a 16ª Seccional da Polícia Civil para esclarecimentos. Ela deve responder por tráfico de drogas.

Fonte: G1 Santarém.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...