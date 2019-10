PRF apreende 115 metros cúbicos de madeira ilegal em ações na rod. BR-316, em Santa Maria do Pará

PRF apreende madeira ilegal em ações na BR-316, em Santa Maria do Pará — Foto: Reprodução / PRF

Quatro flagrantes de crimes ambientais foram registrados na rodovia.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou, nesta segunda-feira (7), os resultados de ações em Santa Maria do Pará, nordeste do estado. Quatro flagrantes de crimes ambientais foram registrados e um total de 115,76 metros cúbicos de madeira ilegal foram apreendidos.

Durante as ações, cinco condutores de caminhões foram detidos e liberados após assinatura de Termo Circunstanciado de Ocorrência. Os caminhões, assim como as respectivas cargas de madeira, foram apreendidos e encaminhados ao órgão ambiental competente, de acordo com a PRF.

Ainda segundo a PRF, a primeira ocorrência ocorreu por volta das 00h30 de sábado, no km 102 da rodovia BR-316. Um veículo foi abordado e o condutor disse que a madeira saiu de Mato Grosso, com destino a Fortaleza no Ceará. Os agentes constataram que o volume declarado estava abaixo do transportado, caracterizando transporte ilegal.

Em seguida, os policiais abordaram um outro veículo que saiu de Uruará, no sudeste do Pará, com destino a Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. O motorista apresentou documento declarando 34,51 de madeira das espécies Quaruba e Pequia, mas outros tipos foram encontrados, configurando crime.

Outras duas apreensões ocorreram durante a madrugada, no km 102 da rodovia BR-316. Os motoristas também apresentaram documentos irregulares.

