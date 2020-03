PRF apreende 200 kg de maconha na rodovia Transamazônica

Polícia Rodoviária Federal apreende de 200 kg de maconha em Vitória do Xingu – (Foto:Reproduçã0)

A droga estava escondida no fundo falso de um caminhão. Dois homens foram presos por tráfico.

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 200 kg de maconha na rodovia Transamazônica, na cidade de Vitória do Xingu, na localidade de Belo Monte, na tarde de quarta-feira (18). A droga estava escondida no fundo falso de um caminhão. Dois homens foram presos por tráfico.

A droga estava dividida em 190 tabletes de maconha prensada que foram encontrados durante uma fiscalização de rotina. Dentro do baú do caminhão eram transportados móveis e eletrodomésticos, como se fosse uma mudança para tentar esconder os entorpecentes. Os policiais desconfiaram da versão apresentada pelos dois homens que estavam no veículo e durante a inspeção.

O veículo foi apreendido dentro da balsa que faz a travessia do rio Xingu, na localidade de Belo Monte, distante mais de 60 km de Altamira. O caminhão teria saído da cidade de Santarém com destino a região Nordeste do país. A PRF acredita que a carga possa ser proveniente do tráfico internacional de drogas, que usa a rodovia Transamazônica como rota.

Os dois homens foram presos em flagrante e apresentados à Polícia Federal que vai dar continuidade às investigações. Eles vão responder por tráfico de drogas. O motorista do veículo identificado como Márcio Olan da Silva Jesus, de 28 anos tem passagem pela polícia por envolvimento em 3 mortes no estado do Amazonas.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...