PRF apreende 24m³ de madeira irregular na BR-230, em Altamira

(Foto:Reprodução) – PRF apreende madeira ilegal na rodovia Transamazônica, em Altamira, sudoeste do Pará

Além da carga irregular, agentes encontraram 73 comprimidos de anfetamina dentro do caminhão. A venda da substância é proibida.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu nesta sexta-feira (28) 24 m³ de madeira sendo transportada ilegalmente na rodovia Transamazônica, BR-230, em Altamira, sudoeste do Pará.

De acordo com a PRF, a apreensão aconteceu devido ao volume maior de madeira sendo transportada por caminhão do que foi registrado em nota fiscal. Além da madeira, os agentes também encontraram no veículo 75 comprimidos de anfetamina do tipo rebite, de uso proibido para motoristas.

O caminhão ficou apreendido e a madeira ficará sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Altamira.

Segundo a PRF, de janeiro até agora já foram apreendidos 200 m³ de madeira serrada transportada irregularmente na rodovia BR-230, no trecho que passa pelo município.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...