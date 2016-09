PRF apreende 250 pacotes de cigarros contrabandeados

Na noite de sexta-feira (9), ao realizar abordagem a um ônibus da empresa Quaresma Tur, realizada na BR 163 por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) localizaram no bagageiro do veículo cinco caixas, contendo 250 pacotes de cigarro de origem paraguaia. Ao todo são cerca de 5.000 unidades desse cigarro.

“Foi apresentado na Polícia Federal, além do produto, o motorista e o responsável pelo setor de encomendas da empresa, tendo em vista que o dono da mercadoria só despachou a carga para ser entregue em Morais de Almeida, distrito do Município de Itaituba”, afirmou o Chefe de Fiscalização da PRF, Sidmar de Oliveira.

Segundo a PRF, os responsáveis deverão responder por contrabando.

RG 15 / O Impacto

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

