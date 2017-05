PRF apreende 300 quilos de queijo transportado inadequadamente no Pará

O queijo era transportado em uma caixa de papelão no porta-malas e no banco traseiro do veículo sem refrigeração.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam aproximadamente 300 quilos de queijo muçarela transportado de forma irregular e sem nota fiscal, na manhã desta segunda-feira (22). A apreensão aconteceu em Ipixuna do Pará, nordeste do Pará. A carga é avaliada em R$ 6 mil e seria entregue em uma pizzaria localizada na cidade de Castanhal.

O veículo foi abordado no quilômetro 229 da rodovia BR-010. O queijo mussarela era transportado em uma caixa de papelão no porta-malas e no banco traseiro do veículo sem refrigeração e condições adequadas para o transporte e sem nota fiscal.

O condutor do veículo, informou que a mercadoria foi comprada em uma empresa no município de Abel Figueredo, sudeste do Estado. A carga e o condutor foram encaminhados para a Agência de Defesa Agropecuária (Adepará), na cidade de Ipixuna.

Fonte: G1 PA.

