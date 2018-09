PRF apreende 33 m³ de madeira ilegal na rodovia BR-230, em Altamira

Veículo e carga foram apreendidos. Condutor assinou TCO e foi liberado.

PRF apreendeu 33 m³ de madeira ilegal na BR-230, em Altamira, no sudoeste do Pará (Foto: Polícia Rodoviária Federal)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 33 m³ de madeira ilegal na manhã de domingo (2) em Altamira, no sudoeste do Pará. De acordo com a PRF, o flagrante ocorreu no km 629 da BR 230, após abordagem a um caminhão.

Durante a fiscalização, os agentes verificaram que estava sendo transportadas 33 m³ de madeira serrada do tipo Ipê Amarelo, quantidade superior aos 29 m³ apresentados pelo Documento de Origem Florestal .

O delito flagrado, o veículo e a carga foram apreendidos e o condutor assinou Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e depois foi liberado.

