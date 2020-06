PRF apreende 33,94m³ de madeira da espécie maçaranduba na BR-163, em Santarém

Carga apreendida ficou retida na delegacia da PRF, em Santarém — Foto: PRF/Divulgação

A carga ficou retida no pátio da 5ª Delegacia à disposição da Semma para ser fiscalizada e para posterior aplicação das medidas administrativas cabíveis.

Mais uma carga de madeira foi apreendida durante fiscalização de rotina da equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-163, no km 1.003, em Santarém, no oeste do Pará. A carga de 33,94m³ ficou retida no pátio da PRF à disposição da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semma) para ser fiscalizada e para posterior aplicação das medidas administrativas cabíveis.

No momento da apreensão, no fim da tarde de terça-feira (16), duas pessoas estavam do caminhão que transportava a madeira. Eles assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e se comprometeram a comparecer à Justiça quando acionados.

Segundo a PRF, quando perguntado sobre a documentação o homem mostrou uma nota fiscal onde consta que o produto transportado é dispensado para o uso de guia florestal que dispõe sobre o transporte de madeira e a comercialização dos produtos florestais “in natura”, oriundos de florestas plantadas, nativas ou exóticas



Madeira apreendida era do tipo maçaranduba — Foto: PRF/Divulgação

Ao observar a carga apreendida, a PRF constatou que a madeira era serrada do tipo viga, ripão e caibro da espécie Maçaranduba (48,50m³), sendo considerado, para efeitos de apreensão, apenas 33,94 m³ em virtude dos espaçamentos dispostos entre a carga.

Após averiguação, a equipe constatou que a madeira necessitava de guia florestal para ser transportada, por se tratar de um perfil diferente da contida na nota fiscal. O que caracteriza o crime ambiental descrito no art. 46, parágrafo único da lei no 6.905/98.

Por G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...