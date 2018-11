PRF apreende 45 mil maços de cigarros escondidos em caminhão no Pará

PRF encontra 45 mil maços de cigarros contrabandeados em caminhão na rodovia BR-316, no Pará — Foto: Polícia Rodoviária Federal

Carga tem origem no Paraguai e estava sendo transportada de Castanhal para Benevides em compartimento oculto dentro do baú do caminhão. Condutor, veículo e mercadoria foram levados para a Polícia Federal.

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu nesta quinta-feira (8) 45 mil maços de cigarros contrabandeados em um caminhão baú na rodovia BR-316, em Castanhal, no nordeste do Pará.

O veículo foi abordado no quilômetro 53 da rodovia durante uma fiscalização de rotina. Ao verificar os equipamentos obrigatórios do caminhão, os agentes localizaram um fundo falso no baú. Dentro do compartimento oculto estavam escondidos 45 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai.

O condutor informou que saiu de Castanhal e tinha como destino Benevides. Ele informou que não sabia que o veículo estava carregado a mercadoria contrabandeada. Diante do flagrante, o condutor, o veículo e o produto foram encaminhados para a Polícia Federal em Belém para que fossem registrados os procedimentos legais cabíveis.

