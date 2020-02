PRF apreende 6 tabletes da droga Skank em bagageiro de ônibus, na BR-316

PRF apreende drogas em Benevides, no Pará, com auxílio de cães farejadores. — Foto: Polícia Rodoviária Federal

A dona da bagagem em que os entorpecentes foram encontrados alegou que vinha de Manaus e pretendia vender a droga em Salvador, Bahia.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu seis tabletes da droga Skank durante uma fiscalização realizada no km 19 da BR-316, em Benevides, região metropolitana de Belém, nesta quarta-feira (5). A ação contou com a ajuda de cães farejadores.

Drogas estavam em bagageiro de ônibus — Foto: Ascom/PRF

De acordo com a PRF, agentes abordaram um ônibus que fazia linha interestadual com destino a Aracaju, no Sergipe. Durante a abordagem, foi solicitado que o motorista abrisse o bagageiro do ônibus e em seguida o cão farejador entrou no espaço e detectou uma bagagem com seis tabletes de Skank, droga conhecida como super maconha, segundo a PRF.

A dona da bagagem foi identificada e encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Benevides, e deve responder por tráfico de drogas. A suspeita alegou que vinha de Manaus e pretendia vender a droga em Salvador, Bahia.

Por G1 PA — Belém

