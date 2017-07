PRF apreende 80 quilos de entorpecente dentro de veículo roubado, em Santarém

A droga acondicionada em tabletes estava escondida dentro de um veículo com placa de Mogi Guaçu/SP.

Em fiscalização de rotina, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu em Santarém, oeste do Pará, nesta sexta-feira (14), 80 tabletes de substância que pode ser maconha, totalizando 80 quilos. O entorpecente estava escondido dentro de um veículo de passeio que foi abordado pelo patrulhamento ostensivo após descumprimento de ordem de parada.

De acordo com informações da PRF, era por volta das 19h50, quando a equipe do patrulhamento ostensivo avistou à altura do quilômetro 998 da BR 163, um veículo Ágile, cor preta, com placa de Mogi Guaçu/SP em que o condutor ao avistar a viatura policial, realizou conversão à esquerda sem a sinalização adequada. O patrulhamento deu ordem de parada, porém, o condutor ignorou.

A equipe de ronda foi então orientada a acompanhar o veículo, o que foi feito até a avenida Fernando Guilhon, zona urbana do município de Santarém, onde conseguiu interceptar o veículo. A versão apresentada pelo conduto aos policiais rodoviários não foi convincente e após encontrarem um cilindro de gás natural, decidiram por conduzir o veículo até uma oficina para uma averiguação detalhada.

Durante a inspeção, os policiais perceberam que o cilindro apresentava uma emenda. E no interior do veículo os policiais encontraram 80 quilos de substância análoga à maconha, acondicionados em 80 tabletes. O condutor do veículo recebeu voz de prisão, sendo conduzido à Delegacia de Polícia Federal de Santarém, onde o acusado foi indiciado pelo crime de tráfico de drogas.

A PRF fez levantamento da situação do veículo porque a numeração do chassi encontrava-se raspada, e constatou que ele foi roubado.

