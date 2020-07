PRF apreende anfetaminas e madeira transportadas ilegalmente em Castanhal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O flagrante ocorreu após uma abordagem da PRF a um caminhão. Os agentes solicitaram ao condutor toda a documentação ambiental referente a carga. Ele apresentou os documentos de Origem Florestal e a Nota Fiscal. Realizada a medição técnica pelos policiais no caminhão, foram constatadas divergências entre as documentações.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 30 comprimidos de anfetamina e 22,57m² de madeira serrada. O flagrante ocorreu em Castanhal, nordeste do estado. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira (29).

