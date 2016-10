PRF apreende arma e dinheiro em fiscalização na BR-316.

Foto: Divulgação (Polícia Rodoviária Federal)- Detidos foram encaminhados à Polícia Civil para prestar esclarecimentos sobre R$ 25 mil encontrados em caminhonete

Dois homens foram detidos com um revólver calibre 38 na rodovia BR-316, no município de Santa Maria do Pará, nordeste paraense, na quarta-feira (5). Os detidos viajavam em uma caminhonete e transportavam R$ 25 mil.

O condutor do veículo não portava o o Certificado de Registro de Licenciamento do Veículo (CRLV). Na abordagem, os agentes perceberam um volume suspeito na cintura do passageiro da caminhonete. O homem foi revistado e com ele encontrada a arma da marca Rossi, sem registro, com cinco munições.

No interior do veículo foram achados os R$ 25 mil e 35 recibos emitidos pelo posto de combustíveis Guajará, situado em Capanema, em nome da prefeitura de São João de Pirabas.

O homem que estava com o revólver informou que utilizava a arma para a segurança pessoal do condutor do veículo. Como não tinha autorização para porte de arma de fogo e munições o homem foi detido e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil de Santa Maria. O condutor também foi encaminhado à Polícia Civil para prestar esclarecimento sobre a origem do dinheiro encontrado dentro da caminhonete.

Por ORMNEWS:

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...