PRF apreende armas ‘de guerra’ que abasteceriam tráfico do Rio, Niterói e SG

Foto: Divulgação/ Agência PRF

Operação foi feita no último sábado (21)

48 pistolas, 95 carregadores e 1830 munições foram apreendidos

Na madrugada do último sábado (21), a Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu na Rodovia Rio-Santos (BR 101), na altura de Itaguaí, 48 pistolas, 95 carregadores e 1830 munições que abasteceriam comunidades no Rio de Janeiro. A investigação inicial é que o arsenal iria para comunidades controladas por traficantes de drogas na capital, em São Gonçalo e Niterói.

Os agentes de segurança estavam fazendo uma fiscalização padrão no trecho, quando pararam uma Picape conduzida por um homem que estava acompanhado de um passageiro de 65 anos.

Houve uma busca no veículo e foi descoberto um compartimento falso debaixo do banco traseiro, levando o material. Segundo o motorista, de 25 anos, ele afirmou que receberia um valor de R$ 5 mil para levar a carga de Curitiba, no Paraná, até o Rio de Janeiro, onde o material seria distribuído. O homem foi preso em flagrante e a ocorrência foi levada para a Polícia Federal, localizada na Praça Mauá, no Centro da Cidade.

Recordando – Vale lembrar que há um mês atrás, um outro carregamento de armas e munições foi apreendidos pela PRF, na Rodovia Presidente Dutra (BR 116), na altura de Vigário Geral, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Durante a blitz, os agentes pararam uma caminhonete e, com a ajuda de um cão farejador, foi encontrado 47 pistolas, 91 carregadores e 368 munições. O material estava escondido no mesmo local, em um compartilhamento no banco traseiro.

O motorista, de 48 anos, relatou que receberia R$ 5 mil para levar o armamento de Ponta Grossa (PR) até São Gonçalo. O homem foi presos por tráfico de armas e a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal, no centro do Rio de Janeiro.

Enviado Direto da Redação 22/09/2019 às 19:13h

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...