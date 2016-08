PRF apreende caminhão que transportava avião na BR-010

Apreensão foi no município de Ipixuna do Pará.

ANAC e a Polícia Federal vão apurar o caso.

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu um caminhão que transportava partes de uma aeronave, a BR-010, em Ipixuna do Pará, no nordeste paraense.

A carga estava sem documentação e foi encaminhada para a Polícia Civil do município que abriu inquérito para investigar a origem do avião. A Agência Nacional de Aviação Civil e a Polícia Federal também vão apurar o caso.

