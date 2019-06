PRF apreende carga de bebidas, dinheiro e prende um homem por tráfico de drogas (Foto: PRF/Divulgação)

Carga de bebida, comprimidos de anfetamina e dinheiro foram apreendidos. Um home foi preso por tráfico de drogas. (Foto: PRF/Divulgação)

Um grande grande carregamento de cerveja sem documentação fiscal foi apreendido na noite da última quarta-feira (5), pela Polícia Rodoviária Federal.

O flagrante ocorreu por volta das 18h, quando os policiais abordaram uma carreta com semi-reboque. Durante análise da carga transportada, foi verificado que haviam 1.500 caixas de cerveja (engradados com 24 vasilhames) e cerca de 400 pacotes de cerveja em lata.

De acordo com a PRF, o motorista afirmou não possuir nenhuma documentação relativa ao produto encontrado e que teria recebido a carga em um terreno baldio próximo ao Ver-o-Peso, em Belém, e que o frete teria sido acertado com um indivíduo, que segundo o condutor, entregaria a documentação da carga em Castanhal, no nordeste paraense.

Os policiais iniciaram os procedimentos relacionados ao flagrante do crime de descaminho, mas, durante o processo, perceberam que um determinado número ligava insistentemente para o celular do condutor da carreta. O veículo juntamente com a carga foram levados para a Secretaria de Fazenda, para os procedimentos fiscais previstos.

No entanto, nesse momento, um homem dentro de um veículo preto, chegou ao local para conversar com o motorista da carreta. O veículo foi abordado pelos policiais e o motorista se identificou como o dono das mercadorias.

Após revista no interior do carro foi encontrada uma grande quantia em dinheiro e 180 comprimidos de anfetamina, mais conhecido como Rebite. Indagado, o homem disse que havia comprado os comprimidos em um posto de gasolina em Mãe do Rio para uso pessoal e para distribuição aos motoristas, qualificando o crime de tráfico de drogas, segundo a PRF.

Mediante ao flagrante, o homem foi encaminhado para Delegacia de Polícia de Civil de Castanhal para os procedimentos legais cabíveis.

