PRF apreende carga de madeira ilegal na BR-010, em Santa Maria do Pará

Motorista apresentou guia florestal falsa e documento com irregularidades. Condutor levava mais de R$ 15 mil para pagar propina e tentar burlar fiscalização.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam besta segunda-feira (17) aproximadamente 33 metros cúbicos de madeira serrada que estavam sendo transportadas de forma ilegal em um caminhão que trafegava pela rodovia BR-010, em Santa Maria do Pará, no nordeste paraense.

Segundo a PRF, o flagrante de crime ambiental ocorreu durante a abordagem ao veículo no quilômetro 100 da rodovia, quando o condutor apresentou o Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) e uma guia florestal emitida pelo Estado do Pará. Porém, ao consultar o sistema de nota fiscal eletrônica, constatou-se que o documento apresentava alterações e que a guia era falsa.

Ao ser questionado sobre a situação irregular, o condutor afirmou que teria carregado a madeira em uma serraria no município de Moju, no nordeste do Pará, e que teria como destino uma cidade maranhense. De acordo com a PRF, durante busca no veículo, foram encontrados mais de R$ 4.289 em espécie e três cheques nos valores somados de R$ 11.560, que foram apreendidos e encaminhados à delegacia de Polícia Civil. O condutor afirmou que parte do dinheiro seria para pagar “propina” ao longo da viagem.

O motorista foi preso e encaminhado à delegacia em Santa Maria do Pará . O caminhão carregado com a madeira serrada foi apreendido, ficando à disposição do órgãos ambientais para aplicação das medidas cabíveis.

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

