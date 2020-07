PRF apreende cerca de 2,5kg de ‘Skunk’ durante abordagem de ônibus na BR-163, em Santarém

Droga apreendida pela PRF em Santarém — Foto: PRF Santarém/Divulgação

Droga estava dentro da mala de uma dos passageiros do veículo.

Na tarde desta segunda-feira (13) a Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 2,5kg de super maconha, conhecida como ‘Skunk’. A apreensão ocorreu durante abordagem em um ônibus na BR-163, em Santarém, no oeste do Pará.

De acordo com informações da PRF, a droga foi encontrada dentro da bagagem de um dos passageiros do veículo. Logo após encontrar a substância, a equipe identificou a quem a bagagem pertencia.

Ainda conforme a PRF, o suspeito foi retirado do ônibus pela equipe com a necessidade do uso de algemas.

Ainda segundo a PRF, o suspeito relatou que havia saído de Manaus (AM) com a substância por meio fluvial e que ficou hospedado em um hotel em Santarém. Após isso, ele seguia no ônibus com destino a Marabá, no sudoeste do Pará. Ele esperaria ordens para saber se permaneceria na cidade ou prosseguiria para outra.

Ewerton Guimarães Cordeiro já teve passagem pela polícia por crime de tráfico. Ele foi encaminhado à delegacia para os procedimentos cabíveis.

Por G1 Santarém — Pará

