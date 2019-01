PRF apreende cerca de 30m³ de madeira na BR-010

Flagrante ocorreu no município de Dom Eliseu.(Foto:PRF/Ascom)

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 30m³ de madeira sem qualquer documentação ambiental. O flagrante ocorreu no no km 19 da BR-010, município de Dom Eliseu, no sudeste do Pará. O balanço da ação foi divulgado nesta segunda-feira (7).

O flagrante foi revelado após abordagem realizada ao caminhão em frente ao posto da PRF. O caminhão transportava madeira serrada, com perfil de caibro, ripa e tábua de diversas espécies.

O caminhão transportava 30,20m³ de madeira ilegal, de acordo com a medição técnica realizada pelos agentes da PRF. Segundo o condutor, o produto de origem florestal vinha do município de Ulianópolis/PA e tinha como destino o município de Canto do Buriti/PI.

Diante do crime ambiental, a madeira e o caminhão foram apreendidos. O condutor assinou um termo circunstanciado de ocorrência e foi liberado em seguida.

Por G1 PA — Belém

