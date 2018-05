PRF apreende cerca de 37 m³ de madeira ilegal no Pará

(Foto: PRF/Divulgação)- Um veículo do tipo bi-trem com cerca de 37 m³ de madeira ilegal foi apreendido na última terça-feira (1º) durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no KM 229 da rodovia BR-010, no município de Ipixuna do Pará, nordeste paraense.

O condutor do caminhão foi identificado como Reginaldo Cardoso dos Santos. Ele estava transportando produto florestal processado (madeira serrada, com perfis de caibros, ripas, pranchas, vigas e blocos das espécies Maçaranduba e Quarubarana) em desacordo com o Documento de Origem Florestal (DOF) apresentado e sem licença válida.

A madeira havia saído de São Miguel do Guamá e seguiria até Rio das Ostras, no Rio de Janeiro.

A pena para quem transporta madeira ilegal é de detenção de seis meses a um ano, além de multa.

O veículo e a carga foram retidos no posto da PRF de Ipixuna até vistoria e destinação pela Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) do município.

(DOL)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...