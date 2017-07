PRF apreende droga dentro de ônibus interestadual em Santarém

Cerca de 19 quilos de maconha foram apreendidos pela Polícia Rodoviária

A Polícia Rodoviária Federal voltou a fazer outra apreensão de drogas dentro de um ônibus que faz a linha interestadual nas rodovias Santarém/Cuiabá e Transamazônica.

Dessa vez a PRF apreendeu cerca de 19 quilos de maconha, por volta das 23 horas de domingo (23). Segundo informações da PRF, a droga estava acondicionada em balões nas cores amarela, vermelha, branca, azul, laranja e ainda envoltas em sacos plásticos transparentes. Na sexta-feira, dia 21, o referido veículo partiu de Santarém, com destino à cidade de Parauapebas, ambas no Pará. Ocorre que, ao chegar ao destino final, após o desembarque de todos os passageiros, restaram três (03) mochilas no compartimento de bagagem de mão no interior do ônibus. De imediato, o responsável fez contato com a Polícia Rodoviária Federal em Santarém relatando que a bagagem retornaria ao destino e que havia a suspeita de tratar-se de ilícito, haja vista que, na mesma data (21), dois homens foram presos pela Polícia Militar com cerca de 20 Kg de maconha na cidade de Placas.

“Diante da informação, a equipe PRF procedeu a abordagem do ônibus na chagada à Cidade de Santarém e, após a verificação das mochilas, foi contatado tratar-se de substância entorpecente análoga a maconha. Diante do fato, foi realizada a apreensão da referida droga e encaminhada à Autoridade de Polícia Judiciária de Santarém, para os procedimentos legais”, disse o Policial Rodoviário.

Na semana passada a PRF já havia feito apreensão de droga tipo “Skank” nesse mesmo ônibus, que estava sendo transportada por uma dupla. A apreensão aconteceu no município de Placas. A PRF informou que os dois homens embarcaram com a droga em Santarém.

Fonte: RG 15/O Impacto, com informações de Elias Junior

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

