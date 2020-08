PRF apreende duas toneladas de maconha em caminhão caçamba na BR-163

Fonte: O Liberal Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Quando os policiais deram ordem de parada ao caminhão, cuja placa é de Campo Grande (MS), a capital sul-matogrossense, os agentes desconfiaram do comportamento do condutor, um homem de 56 anos. Respostas contraditórias dadas por ele sobre viagem motivaram a vistoria da carga.

Veículo saiu de Campo Grande (MS) e seguiria até a cidade de Bandeirantes (MS)(Foto: Reprodução) Droga foi achada na tarde de domingo, em trecho sul-matogrossense da Santarém-Cuiabá A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 1.934 quilos de maconha no domingo (16), numa ação de fiscalização no quilômetro 530 da BR-163 (Santarém-Cuiabá). A droga estava sendo transportada em um caminhão caçamba quando foi interceptada em Jaraguari (MS).

