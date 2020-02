PRF apreende em Santarém veículo roubado em Redenção, no PA

O condutor do veículo foi conduzido a 16ª Seccional de Polícia Civil para esclarecimentos.

Caminhonete foi apreendida após ser constatado que veículo estava com sinais identificadores adulterados — Foto: PRF/Divulgação

Uma caminhonete que estava circulando na BR-163, em Santarém, no oeste do Pará, foi apreendida no domingo (9) no km 995 pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Após a abordagem, o condutor do veículo, identificado como Samuel Nilo Galucio Sousa, de 22 anos, apresentou a documentação, que foi verificada e se constatou sinais de adulteração.

Segundo a PRF, havia adulterações no motor, etiquetas, numeração de vidros e também no chassi. A numeração do chassi foi verificada, e os agentes notaram que a caminhonete possuía registro de furto/roubo no município de Redenção, no Pará.

Diante do fato, o condutor e o veículo foram conduzidos a 16ª Seccional de Polícia Civil e apresentados ao delegado para as providências cabíveis. De acordo com a Polícia, o jovem que conduzia a caminhonete cooperou com a ação e prestou todas as informações necessárias a equipe da PRF.

Por G1 Santarém — PA

10/02/2020 12h42

