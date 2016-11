PRF apreende falsa viatura da PF com uma tonelada de maconha

Tudo começou em Águas Claras, quando uma equipe do Grupamento de Policiamento Tático, da PRF de Água Clara-MS, em fiscalização da BR 262, no KM 143, constatou a passagem de uma Viatura Triton da PF, ( Departamento de Polícia federal), conforme os adesivos e inscrições indicavam.

O veículo trafegava sentido Águas Claras para Três Lagoas-MS, e algo chamou a atenção dos policiais. Algumas marcações não condiziam com as que normalmente eram utilizadas por viaturas oficiais, embora muito semelhante, de certa forma havia algo de incomum.

De imediato, foi acionado outra equipe Posto de fiscalização, para realizar a abordagem e a constatação e elucidação da dúvida, observada pelos policiais.

Quando a caminhonete se aproximou, o motorista recebeu orientação de parada, o mesmo acelerou a ( viatura), saindo em fuga, sentido Três Lagoas-MS

De imediato uma viatura do GPT (Grupamento de Policiamento Tático), iniciou o acompanhamento em alta velocidade, entrando na MS-377 sentido Paranaíba-MS.

Após percorrerem aproximadamente 5 km, o suspeito que dirigia a falsa viatura, saiu da BR 262 entrando na MS Tratamento de Madeira, arrebentando a cerca da propriedade, em seguida o mesmo abandonou a caminhonete e fugiu correndo em meio a plantação.

Foram realizadas buscas, porém devido a escuridão e a vasta vegetação( plantação de eucaliptos), o mesmo conseguiu se evadir, não sendo localizado.

Foi realizada a vistoria e constatado que a caminhonete MMC Triton com placas JKK-3248, Brasília/DF, e em seu interior foram localizados muitos tabletes de maconha, e ainda dois coletes balísticos.

Foi constatado através de pesagem a quantidade de 1000 Kg de drogas.

No sistema foi confirmado que o veículo estava com placa adulterada, sendo que as originais eram OXG-9969, com registro de FURTO em Uberlândia/MG conforme Boletim de Ocorrência, registrado no município de Uberlândia/MG, na data de 04/10/2016,

O veículo juntamente com a droga e os coletes balísticos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal de Três Lagoas-MS, onde outras providências foram tomadas.

Fonte: Fronteira em Alerta

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

