PRF apreende madeira com documentação falsa na BR-230

Condutor preciso assinar um TCO para ser liberado – (Foto:Ascom PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na madrugada de quarta-feira (18), 39,40m³ de madeira por uso de documento falso no quilômetro 612 da BR-230, município de Vitória do Xingu.

O material foi identificado depois que os policiais abordaram um caminhão Scania/G 420 e solicitaram ao condutor a solicitação referente a carga.

O motorista apresentou o Documento de Origem Florestal/DOF e a Nota Fiscal/NF e, por meio de verificação, foi possível constatar uma falha na validação do DOF. Consultas realizadas no site do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) também atestaram a falsidade do documento em questão.

Questionado sobre ambas situações, o condutor alegou não saber sobre a documentação falsa e disse que a recebeu da empresa responsável pelo transporte da carga, que teria como destino final a cidade de Viçosa/AL.

O condutor assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pela utilização de documentação florestal falsa, crime tipificado no artigo 46 da lei de crimes ambientais, e em seguida foi liberado. A madeira e o veículo foram apreendidos e estão à disposição do órgão ambiental competente, para adoção das medidas previstas em lei.

Por:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...