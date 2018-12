Por G1 PA — Belém Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Mais de 40 ocorrências de crimes ambientais forma registradas, com identificação de 74 pessoas físicas e jurídicas responsáveis. Quatro veículos foram recuperados, com registro de furto/roubo e adulteração de sinais identificadores. Duas armas de fogo (usadas para caça de animais silvestres) e onze munições apreendidas. A ação autuou ainda 34 caminhões por crime de poluição.

a operação Temática de Enfrentamento aos Crimes Ambientais – OTECCA foi realizada entre os dias 21 de novembro e 3 de dezembro, com o objetivo de proporcionar aperfeiçoamento dos agentes na fiscalização do transporte de produtos florestais, emissões veiculares e transporte de minério.

Operação ocorreu nos estados do Pará, Rondônia e Mato Grosso.(Foto:PRF) PRF apreende madeira e detém estrangeiros suspeitos de exploração ilegal de minério PRF apreende madeira e detém estrangeiros suspeitos de exploração ilegal de minério Três estrangeiros foram detidos por exploração ilegal de minério durante operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) nos estados do Pará, Rondônia e Mato Grosso. O balanço da ação foi divulgado nesta terça-feira (4). Mais de 1.100 m³ de madeira serrada, toras nativas, carvão e resíduos madeireiros foram apreendidos.

You May Also Like