PRF apreende madeira ilegal com nota fiscal falsa no sudeste do Pará

Nesta terça-feira (13), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou o balanço de apreensão de madeira serrada que estava sendo transportada escondida entre toras de madeira de reflorestamento para tentar burlar a fiscalização, no município de Dom Eliseu, no sudeste do Pará.

A apreensão ocorreu na segunda (12). A carga era transportada em uma carreta que foi abordada no quilômetro 19 da rodovia BR-010. Durante a fiscalização o condutor apresentou os documentos de porte obrigatório, inclusive uma nota fiscal no valor de no valor de R$1.463,00, correspondente a 19m³ de madeira do tipo eucalipto oriunda de área de reflorestamento.

Após consulta no sistema de dados, os policiais constataram que a nota fiscal apresentada era falsa, pois teve sua data de emissão adulterada. O sistema apontou que o documento já tinha sido apresentado aos órgãos fiscalizadores dos estados do Pará e do Maranhão, no dia 12 de julho deste ano.

Durante os procedimentos, os agentes da PRF fizeram uma vistoria na carga e constataram que no meio das toras de eucalipto estavam escondidos cerca de 12 m³ de madeira serrada, com valor estimado em R$12 mil. Ao ser questionado, o condutor informou que a madeira foi embarcada na carreta em uma madeireira localizada em Ulianópolis, no sudeste paraense, e que a entregaria em Açailândia, no estado do Maranhão.

Diante do flagrante dos crimes ambiental e de uso de documento falso, o condutor foi preso e conduzido à delegacia de Polícia Civil em Dom Eliseu para aplicação das medidas legais cabíveis. A carreta com a carga ficou apreendida na unidade operacional da PRF.

