PRF apreende mais de 100 comprimidos de anfetaminas e cocaína nas BR-316 e BR-010, no Pará

Substâncias são comumente utilizadas por condutores que transportam cargas perecíveis, devido o efeito colateral de perda de sono.

Compromidos de substância ilícita apreendidos em operação da PRF — Foto: Polícia Rodoviária Federal

Mais de 100 comprimidos de antefetaminas e cocaína foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em fiscalizações realizadas na BR-316 e BR-010, no Pará, no sábado (11) e domingo (12).

A primeira apreensão foi realizada no sábado (11), em Castanhal. Na ocasião, o condutor negou ter feito uso de substâncias ilícitas. No interior do carro foi encontrado uma embalagem de tic-tac contendo cocaína.

A segunda apreensão foi em Ipixuna do Pará, durante a revista de um caminhoneiro que transportava 22.500kg de batata. Policiais verificaram que o condutor apresentava fisionomia cansada e olhos vermelhos. Ao ser questionado sobre o uso de substâncias ilícitas, o caminhoneiro negou mas no interior do veículo foram encontrados 27 comprimidos de anfetaminas.

Em outra abordagem a um veículo de carga realizada em Cachoeira do Piriá, foram encontrados 56 comprimidos de anfetaminas, que segundo o condutor foram adquiridas em um posto de combustível na cidade de Juazeiro, no Pará. Horas depois, no mesmo município, foram apreendidos 38 comprimidos com um outro caminhoneiro.

A PRF destacou que o uso das drogas é comum entre condutores de veículos que transportam cargas com curto prazo de entrega, como frutas, verduras, legumes e carnes. Um dos efeitos colaterais das drogas é a perda de sono, o que sustenta longos períodos sem dormir.

Os condutores foram detidos pelos agentes e liberados após comprometerem a comparecer quando convocados pela justiça. Para cada caso foi registrado um termo de infração.

Por G1 PA — Belém

13/01/2020 18h47

