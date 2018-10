PRF apreende mais de 230 kg de drogas transportados em caminhonete em MT; dois presos

Redação Só Notícias (fotos: assessoria) Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo a PRF, dois homens, de 29 e 48 anos, foram presos. Eles estavam em um Renault Megane, com placas do mesmo município, suspeitos de dar cobertura ao veículo que fazia o transporte da droga.

You May Also Like