PRF apreende mais de 36m³ de madeira ilegal na BR-230, em Altamira

De acordo com a PRF, agentes abordaram um caminhão no quilômetro 650 da rodovia. O condutor apresentou a documentação informando que a carga que estava sendo transportada era de 13 m³ de madeira serrada como caibro e 21 m³ de madeira serrada como viga, todas do tipo Cupiuba. Após a medição da carga, os policiais encontraram mais de 36 m³ de madeira, número superior ao registrado na documentação.

A Polícia Rodoviária Federal divulgou a apreensão de 36,76 m³ de madeira transportadas ilegalmente na rodovia BR-230, em Altamira, no sudoeste do Pará.

Polícia Rodoviária Federal apreende mais de 36m³ de madeira sendo transportada ilegalmente na rodovia BR-230, em Altamira, no sudoeste do Pará — Foto: Polícia Rodoviária Federal

