PRF apreende mais de 4 toneladas de maconha durante operação nacional

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O nome da operação vem do Tupi Guarani TAMUÍA, que significa o avô, o antepassado. A Confederação dos Tamoios foi uma aliança de tribos indígenas firmada com o objetivo de combater os portugueses e outras tribos que os apoiavam. A referência é em relação à aliança dos grupos especializados da PRF unidos nessa operação.

No Pará, a operação ocorre em todas as delegacias da PRF no Estado (Capanema, Ipixuna, Marabá, Altamira e Santarém) e já teve como resultados a apreensão de madeira ilegal, recuperação de veículos roubados e apreensão de armamentos. O resultado completo será divulgado ao fim da operação.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deflagou em todo o Brasil, nesta quinta-feira, 28, a Operação Tamoio, cujo objetivo, segundo a instituição, é enfrentar a criminalidade. As ações da operação, de acordo com a PRF, serão reorientadas por meio de informações da inteligência policial para otimizar os recursos humanos, tecnológicos e o emprego das Unidades de Recursos Especializados da PRF.

You May Also Like