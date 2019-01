PRF apreende mais de 50m³ de madeira ilegal em Altamira, no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Já em uma abordagem realizada na madrugada de terça-feira (29), agentes da PRF prenderam um caminhoneiro por apresentar guia florestal falsa. A constatação foi feita após uma consulta realizada no site oficial da Secretaria Estadual Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), onde não constava o registro do documento apresentado. A carga de 37m³ de madeira que estava sendo transportada ilegalmente foi apreendida e o condutor encaminhado para a delegacia de Altamira.

Segundo a PRF, um caminhão foi abordado para fiscalização na rodovia na noite de segunda-feira (28). Ele estava carregando madeira beneficiada. O condutor do veículo apresentou todos os documentos de porte obrigatórios, com exceção do Documento de Origem Florestal (DOF), que é o documento exigido para transporte de madeira beneficiada. Após a realização da medição volumétrica da carga, foi constatado que o caminhão estava transportando ilegalmente 15,33m³ de madeira. A carga foi apreendida e o condutor assinou Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

A Policia Rodoviária Federal (PRF) divulgou nesta quarta-feira (30) a apreensão de 52,33m³ de madeira ilegal em Altamira, sudoeste do Pará. A carga foi apreendida durante uma fiscalização de rotina que estava sendo realizada no quilômetro 60 da rodovia BR-230.

