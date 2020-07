PRF apreende mais de 6 quilos de cocaína dentro de ônibus, em Santarém

Apreensão aconteceu na madrugada desta sexta-feira, no Km 995 da BR 163 (Foto: Reprodução)

.. Droga saiu de Manaus (AM) e tinha como destino a cidade de São Miguel do Guamá, no Pará

Policiais Rodoviários Federais da delegacia de Santarém, oeste do Pará, ao realizarem abordagem em um micro-ônibus da empresa Buburé, na madrugada desta sexta-feira, dia 17, no Km 995, da BR-163 (Santarém-Cuiabá), durante fiscalização de repressão ao tráfico de entorpecentes, identificaram que um dos passageiros transportava consigo uma mochila contendo cerca de 6,1 kg de substância análoga à cocaína.

Segundo informações da PRF, a ação aconteceu por volta das 04:30 horas desta sexta-feira, sendo que a pessoa que foi presa confessou que havia saído de Manaus – AM, já em posse da substância, chegando à Santarém por via fluvial. O mesmo afirmou que o destino seria a cidade de São Miguel do Guamá/PA.

Além da droga, foi localizado a quantia de R$ 655 com o autor do crime, configurado no artigo 33 da Lei 11.343/06 (Tráfico de Drogas), com aumento de pena com base no Inciso V do artigo 40 da mesma lei, que versa sobre o tráfico interestadual de drogas.

O infrator foi conduzido à Seccional de Polícia Civil de Santarém, onde estão sendo realizados os procedimentos previstos no Código de Processo Penal. Com informações e foto da PRF.

Fonte: Portal Santarém

