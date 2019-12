PRF apreende mais de 70m³ de madeira ilegal durante duas operações em Altamira, sudoeste do Pará

PRF apreende madeira ilegal em Altamira — Foto: Ascom/ PRF

Além da madeira, dois caminhões foram apreendidos. De acordo com a PRF, as cargas estavam sem a devida documentação.

Mais de 70m³ de madeira foram apreendidos no último final de semana durante duas operações de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no município de Altamira, sudoeste do Pará. De acordo com a PRF, as cargas estavam sem a devida documentação. Além da madeira, dois caminhões foram apreendidos.

Segundo a PRF, o primeiro flagrante ocorreu no Km 630 da BR-230. Agentes abordaram um veículo frigorífico que transportava madeira serrada da espécie Jatobá. Ao analisar a nota fiscal e o Documento Origem Florestal (DOF), os policiais constataram divergências entre as documentações e a carga. De acordo com a PRF, a documentação indicava um tipo diferente de madeira transportada, além de uma carga maior do que a suportada pelo veículo. Por conta disso, o condutor do caminhão foi detido e liberado após a assinatura de Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

O outro flagrante ocorreu no Km 628 da mesma rodovia. Os policiais abordaram um caminhão que transportava madeira serrada e verificaram que a carga estava sem nota fiscal. Além disso, a carga não possuía o DOF. Em razão disso, a madeira e o caminhão foram apreendidos e encontram-se à disposição das autoridades competentes.

Por G1 PA — Belém30/12/2019 15h11

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...