PRF apreende mais de meia tonelada de droga na MT-130

Droga apreendida (Varlei Cordova/AGORA MT) -A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã deste sábado (11) na MT-130, em Poxoréu, 566 quilos de droga distribuídos em 514 tabletes.

De acordo com informações do agente Leopoldo, essa semana a PRF está realizado a operação “Portas Fechadas” com foco no combate ao narcotráfico e hoje uma equipe do Setor de Operações Especiais (SOPE) da PRF estava realizando o policiamento pela rodovia quando avistou dois veículos suspeitos, com os vidros de película extremamente escura, e decidiu realizar a abordagem. Um era o batedor que tinha três indivíduos e outro apenas o motorista e a droga.

Durante a checagem, eles aparentaram estar muito nervosos, momento em que a droga foi encontrada.

Segundo um deles, a droga veio de Ponta Porã-MS e seria distribuída em Rondonópolis e Cuiabá.

Os suspeitos e a droga serão levados para a Polícia Federal.

Por Raiane Anicézio/raiane@agoramt.com.br

