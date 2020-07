PRF apreende meia tonelada de maconha em Land Rover, na BR-101

Foram encontrados rádio transmissores e celulares em ambos os veículos – Foto: Divulgação/PRF

A blitz identificou que um dos carros estava com placas adulteradas, além de celulares e radiocomunicadores

Dois carros que seguiam pela BR-101 foram parados pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), por volta das 11h30 desta quarta-feira (1º), na BR-101 em Barra Velha.

A blitz identificou que um dos carros estava com placas adulteradas, além de celulares e radiocomunicadores. No entanto, o grande produto da apreensão foi outro: 594 kg de maconha, encontrados na Land Rover Evoque.

O veículo tinha placa de Teresópolis (RJ), mas havia sinais de adulteração. Outro carro, um Chevrolet Astra, com placa de Curitiba (PR), também foi parado.

A vistoria apontou que a placa da Evoque era falsa com sinais de adulteração, e apontam que o veículo era fluminense e foi furtado. Durante a fiscalização, a versão dada por ambos os motoristas foi vista com desconfiança pelos policiais.

Durante a vistoria, além da droga, os policiais encontraram rádios de comunicação em ambos os veículos. Também foram apreendidos quatro celulares com os motoristas.

Segundo a PRF, os dois veículos vinham de Cascavel (PR) e iriam entregar a Evoque em Barra Velha. O motorista disse aos policiais que receberia R$ 5 mil e o do Astra, R$ 1,5 mil. Ambos foram presos e levados para delegacia de Barra Velha.

