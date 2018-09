PRF apreende mil maços de cigarro

Os autores foram apresentados na Polícia Civil de Castanhal

(Foto: Divulgação)- No final da manhã desta quarta-feira (26), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou no posto de Castanhal, no km 50 da Br 316, um veículo VW Saveiro, conduzido por Eduardo Barbosa Ayres. Durante fiscalização no veículo foram encontrados mil maços de cigarro sem origem comprovada, de marca Record.

Diante do fato os autores foram apresentados na Polícia Civil de Castanhal para procedimentos cabíveis pelo crime de contrabando.

Por: Portal ORM, com informações da assessoria 26 de Setembro de 2018 às 12:18 Atualizado em 26 de Setembro de 2018 às 12:36

